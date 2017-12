Novas bonas pro cantu pertocat s’ocupatzione in Sardigna. Paret ca su traballu est crèschidu de su 2,2%. Eja, est una perzentuale bàscia, ma acarada a su datu natzionale non lu est: in Itàlia sa pertzentuale est -3,5%.

Sunt ismanniados is traballos a tempus determinadu e indeterminadu: is datos narant ca sa pertzentuale est a crèschere, e finas is traballos chi a pustis unu pagu divenint unu traballu determinadu.

Chene dudas parent èssere nùmeros positivos: amus a isperare ca siat unu sinnale cuncretu pro narrere de èssere essidos de sa crisi.

