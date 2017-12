Spazio a film, concerti e prime tv e programmi per più piccini per le feste. I palinsesti celebrano le feste con tante pellicole che contribuiscono a ricreare l’atmosfera natalizia. Parte di queste tradizioni sono certamente quelle che vedono la famiglia riunita davanti la tv davanti a un grande classico.

LUNEDI’ 25.

– Mondovisione: da Piazza San Pietro Messaggio Natalizio e Benedizione Urbi et Orbi del Papa (Raii1-11:55).

– Belle & Sebastien, l’avventura continua (RAI 1, 21:15) – Un Natale regale (RAI 2, 18:50) – Big Hero 6 (RAI 3, 21:15) – African Cats (RAI 3, 23:35) – Intimissimi on Ice (CANALE 5, 17:00).

– Il peggior Natale della mia vita (CANALE 5, 21:15).

– Now You see me, i maghi del crimine (ITALIA 1, 21:15).

– La bella e la bestia in onda in prime time (Sky Cinema Uno).

– 7 spose per 7 fratelli (RETE 4, 21:15). – Titanic: i segreti del film di James Cameron su National Geographic (canale 403 di Sky) alle 20:55.

MARTEDI’ 26.

– La carica dei 101 – il film (RAI 2, 21:15).

– La carica dei 201 (RAI 2, a seguire in seconda serata).

– “Il ciclone” di Leonardo Pieraccioni (Italia 1) GIOVEDI’ 28.

Rai 2 regala una serata all’insegna dei dalmata, alle 21:20 ha in programma “La carica dei 101 – Questa volta la magia è vera”, remake in live-action del classico Disney del 1961. A seguire andrà in onda “La carica dei 102 – Un nuovo colpo di coda”, uscito nel 2000 e diretto da Kevin Lima in onda alle 23,10 VENERDI’ 29.

– Maleficent (RAI 1, 21:20).

SABATO 30.

– Mucche alla riscossa (RAI 2, 7:25).

– LE 5 LEGGENDE (ITALIA 1, 21:15).

– Concerto-evento di Umberto Tozzi “40 anni che ti amo Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Marco Masini, Al Bano, Fausto Leali e Raf. (CANALE5).

– Ornella Vanoni – sono nata qui, in onda il concerto che l’artista ha realizzato lo scorso ottobre al Piccolo Teatro Strehler di Milano, nell’anno del settantesimo anniversario dalla fondazione. Torna sul palcoscenico in cui Giorgio Strehler la vide a soli 23 anni. (Sky Arte-21.15) DOMENICA 31.

– Dumbo (Rai2, 19:25) – Gli Aristogatti (Rai2, 21:15) – Concerto di Capodanno con Amadeus (Rai 1, 21:15) – Concerto di Capodanno con Federica Panicucci (CANALE 5, 21:15) – Fantozzi (Italia 1, 21:15) – Il secondo tragico Fantozzi (ITALIA 1, a seguire in seconda serata).

1 GENNAIO.

– Rapunzel (RAI 2, 21:15)- – Mary Poppins (alle 21 su SKY CINEMA FAMILY).

