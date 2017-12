I segni di Fuoco, energici come non mai, vivranno giornate ricche di sorprese inattese e di imprevisti che riusciranno a risolvere grazie alla loro intraprendenza e ai loro caratteristici colpi di genio. Con il partner- complice l’atmosfera festosa- si riuscirà a dialogare di più rispetto alle scorse settimane. Passiamo ai segni di Terra. La passione sarà alle stelle! I cuori solitari riusciranno a lanciarsi con maggiore disinvoltura nelle conquiste, mentre le coppie trascorreranno giornate distese, serene, grazie alla ritrovata complicità. In ambito lavorativo, migliorano le ambizioni e con esse, anche i guadagni. Eccoci adesso ai segni d’Aria. Bene l’amore, con incontri inattesi e nuove conoscenze pronte a progredire. Ci saranno innamoramenti e colpi di fulmine folgoranti. Gli incroci astrali aiuteranno ad eccellere nell’attività ed a cimentarsi in nuove abilità. Periodo costruttivo per chi studia o è in cerca della prima occupazione: nonostante le feste, potrebbero arrivare risposte molto gradite! E per finire, i segni d’Acqua: l’ansia e l’agitazione, sia nella sfera lavorativa che in quella affettiva, potrebbero giocare brutti scherzi, affievolire l’Eros o spegnere grinta e determinazione per raggiungere tutti i traguardi prefissati. Godetevi le feste e ascoltate il vostro istinto, soprattutto in amore. Un legame nato quasi per uno scherzo del destino è destinato a consolidarsi come non mai. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: l’oroscopo annuncia cambiamenti tutti in positivo. Si incrementano le relazioni, nascono storie nuove, quelle nate nei mesi addietro, invece, si fanno più costruttive. I nativi che intendono iniziare una convivenza, devono farlo senza pensarci due volte. Il dialogo con la persona amata, complice l’atmosfera delle feste si fa più disteso. Si riuscirà a parlare di più e in maniera più disinvolta con quelle persone che possono interessarvi molto dal punto di vista affettivo. Venere aiuta i single ad intraprendere nuovi incontri. Sono in arrivo coincidenze molto fortunate! Si risveglia la voglia di lasciarsi andare senza pensarci troppo, un po’ sopita nelle ultime settimane. Le coppie ben collaudate potrebbero litigare per questioni legate alla casa oppure alla famiglia, non fossilizzatevi sulle vostre posizioni, ciò non farà che acuire le tensioni!

Lavoro: Urano porterà svolte positive e inattese nella vostra vita. Inaspettatamente diplomatici, complice l’atmosfera natalizia, riuscirete ad essere più calmi e comprensivi con soci e collaboratori. Un piccolo consiglio. Focalizzatevi sulle questioni pratiche e soprattutto, predisponetevi a modificare i programmi con facilità. Le questioni finanziarie richiederanno molta concentrazione per raggiungere accordi vantaggiosi. Se un superiore vuole imporvi il suo punto di vista, starà a voi porre per primi le basi per la risoluzione del conflitto. La mente è attiva e intraprendente: usate i giorni di festa per staccare un po’ la spina, godetevi il meritato riposo. Vi aspetta un 2018 ricco di sorprese!

Toro

Amore: Marte potrebbe complicare le questioni di cuore favorendo la nascita di baruffe e battibecchi con la persona amata. Tuttavia vi attende una settimana molto movimentata. I single scopriranno un vero e proprio risveglio della sensualità. In altre parole, sarete dotati di un fascino e di una carica erotica che non passeranno di certo inosservati. Un ex potrebbe riaffacciarsi nei vostri pensieri e destabilizzare la vostra vita affettiva. Riuscirete, inoltre, a recuperare terreno con una persona con la quale avevate ultimamente litigato. Migliorano anche i rapporti a distanza che, nelle ultime settimane, hanno dovuto fare i conti con non pochi scossoni. Passionali e irriverenti più del solito, tenderete a vivere la vostra vita sessuale con maggiore enfasi e voglia di trasgredire.

Lavoro: giornate festose, ove non mancherà, però, la voglia di fare. Si apre una settimana stabile, serena, ove riuscirete a sfruttare il vostro lato razionale per poter arrivare dritti verso la meta da raggiungere senza cedere alle facili distrazioni. Molti di voi abbandoneranno progetti poco convincenti per battere nuove piste decisamente più interessanti. I guadagni tenderanno ad incrementarsi e ci sarà chi riuscirà a saldare debiti e ad eliminare spese molto fastidiose. I giorni di festa, oltre a farvi sentire il calore della famiglia, vi consentiranno di dedicarvi con maggior entusiasmo ai vostri hobby artistici. I pianeti, infine, garantiscono maggiore autocontrollo e in aggiunta a ciò, vi aiutano a schivare le offerte di lavoro perditempo.

Gemelli

Amore: i single vivranno una settimana particolarmente gioiosa, ove saranno offerte diverse possibilità per incontrare persone piacevoli, con le quali instaurare amicizia e forse, anche qualcosa di più. Complice il Natale, molte conoscenze saranno effettuate in luoghi insoliti, non quelli che frequentate abitualmente. Chi è in coppia, invece, proporrà alla dolce metà cose diverse dal solito, ciò contribuirà a rafforzare il rapporto ed a rinverdirlo. I battibecchi ci saranno ma basterà evitare inutili ripicche e non fossilizzarsi su questioni inutili per sedarli. Chi è appena uscito da una separazione molto faticosa, avrà voglia di libertà, di stringere relazioni non impegnative.

Lavoro: in arrivo occasioni lavorative d’oro, inattese e molto gradite soprattutto per chi è in cerca di un impiego da tempo. Chi desidera una nuova occupazione, cambiare totalmente professione, non dovrà agire d’impulso. L’oroscopo annuncia che molti nativi studieranno soluzioni molto vantaggiose per mettersi in proprio. Siate ambiziosi e propositivi, superate il senso di paralisi del fallimento che ha invaso il vostro animo nei mesi addietro. I giochi planetari vi faranno sentire più maturi. Accetterete anche mansioni diverse dal solito scoprendo di possedere abilità mai esplorate prima d’ora. Insomma, chiuderete l’anno in bellezza!

Cancro

Amore: i single faranno un po’ fatica a trovare la persona che li coccoli e li capisca al volo… ciò, nonostante l’atmosfera briosa delle feste, potrebbe rendervi un po’ malinconici. Vi capiterà di pensare e ripensare ad una persona appartenente al vostro passato e soffrire. Chi è in coppia vivrà una settimana senza troppi scossoni. Ci sarà più intesa sul piano fisico che su quello mentale. Tuttavia sarete affettuosi e generosi come sempre con chi amate e ciò eviterà tensioni e litigi. Chi sta vivendo, invece, una storia un po’ complicata, deve chiedere al più presto un chiarimento. Nell’ambito di una nuova conoscenza, la prima sensazione che vi viene in mente sarà quella giusta, in altre parole, sarete particolarmente intuitivi e ciò vi aiuterà non poco nelle conquiste.

Lavoro: in ufficio, non reagite alle provocazioni. Continuate dritti per il vostro cammino e i risultati graditi non tarderanno ad arrivare. La mente è pronta ad affrontare con grinta e determinazione le sfide del nuovo anno, quelle che il destino ha in serbo per voi. L’oroscopo sprona tutti i nativi ad inseguire quei progetti dotati di solide basi economiche. E se vi capiterà di parlare con un superiore, evitate di fare troppe domande: correrete il rischio di apparire ansiosi ed impazienti. Chi è in cerca di lavoro, deve godersi le feste e nel contempo, non darsi per vinto: la congiunzione Marte e Giove, sprona tutti i nativi a lottare per raggiungere il traguardo tanto ambito.

Leone

Amore: chi ha intrapreso una nuova conoscenza, si scontrerà presto con divergenze di ordine caratteriale difficili da risolvere. Evitate di fossilizzarvi sulle vostre posizioni. Chi è single perché appena uscito da una storia ormai logorata dai troppi dubbi e delle troppe incertezze, faticherà a lungo prima di trovare la persona che gli interessi davvero. Marte e Giove sono i vostri preziosi alleati e vi aiutano a fare chiarezza e ad essere più prudenti nelle faccende di cuore. Imparate a non idealizzare troppo le persone vi aiuterà a non prendere amare delusioni in futuro. Nuove emozioni sbocceranno in idilliaci appuntamenti che favoriranno nuove intese. In un rapporto a distanza, cercate un compromesso che non richieda, però, sacrifici estremi.

Lavoro: dopo Natale, sono in arrivo risposte inattese, opportunità da cogliere al volo, favorite anche da contatti ed amicizie influenti. Il suggerimento di una persona esperta, vi consentirà di avviare finalmente un progetto a cui tenete molto. Traguardi importanti sono previsti per chi ha intenzione di mettersi in proprio. In ufficio, tenderete a farvi apprezzare e stimare dai vostri superiori. Prima della vigilia del nuovo anno, fioccheranno proposte interessanti tutte da valutare. Non siate frettolosi. L’oroscopo annuncia che presto c’è chi riconoscerà il vostro talento. Determinati e intraprendenti, vi metterete alla ricerca di qualcosa che dia una marcia in più alle vostre ambizioni gli astri prevedono eventi grandiosi per voi, non fatevi cogliere alla sprovvista.

Vergine

Amore: giornate emozionanti, ricche di colpi di scena! I single, dopo essersi gettati alle spalle la consueta tendenza a sminuirsi, riusciranno a lanciarsi nelle conquiste con maggiore grinta e coraggio. Non faticherete a prendere l’iniziativa e sarete premiati con incontri pronti a togliervi il fiato. Chi ha voglia di intraprendere una storia non impegnativa sarà presto accontentato: fioccheranno flirt che, se pur non vi coinvolgeranno affettivamente, saranno pronti a garantire attimi di intensa passione. Non sono da escludere colpi di fulmine folgoranti con una persona con la quale riuscirete ad instaurare sia una intesa sul piano fisico che sul piano mentale. Venere aiuta a ricucire gli strappi formatisi nei rapporti di vecchia data.

Lavoro: determinati e decisi, riuscirete a sentirvi come leader nel vostro ambiente di lavoro ed a gestire imprevisti e fastidiose questioni burocratiche con scaltrezza e un pizzico di furbizia. Arriveranno ottime opportunità per chi intende accettare una proposta lavorativa all’estero oppure migrare in una nuova azienda. Prima di Capodanno, le scadenze si faranno sentire come non mai… non lasciate che gli imprevisti rovinino il vostro spiccato senso organizzativo. Chi ha intenzione di modificare un accordo, deve evitare di ricadere su discorsi già triti e ritriti. Ciò vi servirà a non compromettere le scelte già intraprese o quelle, invece, da intraprendere in futuro.

Bilancia

Amore: la tendenza ad essere polemici, ad apparire scontrosi e freddi nei rapporti affettivi non aiuterà di certo i single a caccia dell’anima gemella, che faticheranno davvero tanto ad innamorarsi. Con la dolce metà, avvertirete un certo disagio che vi porterà ad essere tristi e distanti senza alcun motivo apparente. Evitate di chiudervi a riccio, dialogate e cercate di approfittare dell’atmosfera gioiosa delle feste per ritrovare la sintonia perduta. Chi sta attraversando una fase difficile a causa di interferenze provenienti dalla famiglia, deve concentrarsi sul proprio benessere, sia individuale che di coppia. Nell’ambito di una nuova conoscenza, non sempre le sensazioni sono infallibili, approfondite senza remore! Urano spinge a rivoluzionare quegli aspetti della vostra vita che da un po’ di tempo risultano statici, compresi quelli inerenti la sfera affettiva.

Lavoro: l’oroscopo annuncia un periodo caratterizzato da cambiamenti bruschi e repentini che porteranno parecchio scompiglio nella vita dei nativi più tranquilli. Già dopo Natale, molti di voi riceveranno ricompense molto gradite per i sacrifici fatti nei mesi addietro, che sono stati particolarmente duri. Quando nell’ambiente lavorativo si creano interferenze, fate ricorso ad atteggiamenti diplomatici per smussare gli angoli di ciò che non quadra come dovrebbe. In ufficio, il capo vi affiderà compiti che fino ad ora avevate rimandato o delegato: è arrivato il momento di dimostrare quanto valete. Nei giorni di festa, staccate la spina: dedicatevi alla casa ed alla famiglia e non tralasciate i vostri hobby, che potrebbero trasformarsi in attività in grado di garantire guadagni extra.

Scorpione

Amore: chi è in cerca dell’amore vero dopo una separazione turbolenta e difficile, deve evitare di investire aspettative troppo alte in persone confusionarie. Mitigate l’egocentrismo: potrebbe rendervi antipatici agli occhi di chi intendete conquistare. Venere arricchisce la vita dei cuori solitari di incontri magici ed intriganti. Le coppie devono approfittare degli incroci astrali della fine dell’anno per progettare insieme: matrimonio, convivenza, casa, erede. Attenti a non ferire la sensibilità della persona amata con pesanti frecciatine, a litigare solo per il gusto di non annoiarvi. Nel week-end estenderete maggiormente la vostra ala protettiva verso chi amate: momenti di dolcezza e tenerezza, coccole ed effusioni saranno assicurati!

Lavoro: è questo un ottimo periodo per concludere affari, trattative e negoziati, per espandere o donare una veste tutta nuova alla vostra attività. L’oroscopo annuncia un periodo molto ricco di propositi e ambizioni. Adottate un atteggiamento positivo ed ottimista nell’ambiente di lavoro, lasciandovi scivolare addosso le critiche dei colleghi invidiosi. Nel corso di questa settimana, riuscirete a porre ordine nella vostra situazione professionale, a liberarvi di tutte quelle situazioni fastidiose ed insidiose per la vostra carriera. Anche se qualcosa vi sfugge, in presenza del capo mostratevi attenti e scrupolosi. La mente è energica e scaltra, dotata di una spiccata capacità di problem solving. Le feste potrebbero rendervi un po’ pigri: non perdete di vista i vostri obiettivi.

Sagittario

Amore: gli intriganti giochi planetari vi consentiranno di conoscere persone con le quali condividere interessi, passioni e letto! Chi è in coppia, invece, riprenderà finalmente il dialogo con la persona amata, interrotto a causa di questioni legate alla casa oppure al lavoro. Si risvegliano gli interessi comuni. Molti saranno pronti al grande passo oppure avranno voglia di esplorare insieme al partner un nuovo percorso sia professionale che intellettuale. Venere riempie le vostre giornate di sorprese o eventi inattesi: telefonate improvvise, gradite richieste d’amicizia sui social. Approfittate di questa settimana abbastanza fortunata per fare un bilancio della vostra vita sentimentale e per valutare la serietà, l’affidabilità e le vere intenzioni di una persona conosciuta nel periodo estivo.

Lavoro: molte proposte avanzate dal capo settimane fa, si apprestano a diventare rosea realtà. I cambiamenti potrebbero alimentare sospetti e tensioni a livello organizzativo. Tenete duro! L’oroscopo annuncia che il mix planetario di questi giorni è di ausilio per chi studia o ha iniziato da poco un nuovo lavoro. Si apre un periodo intenso e fecondo, ricco di evoluzioni molto positive. Le entrate economiche risultano molto soddisfacenti ma vanno amministrate con parsimonia. Chi desidera avviare un nuova attività o lanciarsi in un nuovo investimento deve affrontare le questioni di petto. Mercurio sarà il vostro prezioso alleato, pronto a garantire lucidità e chiarezza anche nelle faccende più complesse. Toccherete livelli di produttività altissimi e sarete a caccia di nuove occasioni di sviluppo in ogni circostanza.

Capricorno

Amore: l’oroscopo annuncia un periodo disteso. Gli incontri che farete saranno edificanti. Porrete, ora più che mai, le basi per relazioni stabili e durature. I single, più che orientarsi verso flirt mordi-e-fuggi avvertiranno forte il desiderio di conoscere persone con le quali stringere rapporti non connotati dall’occasionalità. Le coppie nate nei mesi addietro, invece, tenderanno ulteriormente a consolidarsi. A caratterizzare le giornate di chi un partner già ce l’ha, saranno senso di protezione verso la persona amata e voglia di costruire insieme. Chi convive avvertirà fortissimo il bisogno di quel passo in più che manca. Magari di formalizzare l’unione con il matrimonio oppure, si inizierà a pensare ad un erede. Un rapporto d’amicizia, fortemente caratterizzato da una sincera intesa emozionale, è pronto a cedere il passo all’amore con la A maiuscola.

Lavoro: tenacia e perseveranza saranno le alleate su cui puntare per portare a termine gli ultimi impegni. I risultati che state ottenendo sia nello studio che nel lavoro sono commisurati ai vostri sforzi ed al vostro talento. Sarete apprezzati moltissimo ed otterrete importanti riconoscimenti. La settimana scorrerà veloce e l’oroscopo annuncia che non sarà esente da imprevisti. Riuscirete, però, con calma e pazienza, a risolverli nel migliore dei modi. Niente vi apparirà impossibile e complicato e davanti a difficoltà che altri giudicheranno insormontabili, voi riuscirete a sfoderare grinta e tenacia per trovare la giusta via d’uscita!

Acquario

Amore: la routine, per voi, si sa, è monotona prigionia. In queste giornate di festa, con il partner riuscirete a raggiungere una intesa sorprendente. I cuori solitari, grazie alla buona posizione di Venere, appariranno agli occhi delle loro prede eleganti, affascinanti e seduttivi… molti nativi potrebbero incrociare lo sguardo dell’anima gemella ben prima dell’ultimo giorno dell’anno. L’oroscopo svela che sarete intensamente passionali e vi lascerete, dunque, travolgere completamente dalle emozioni. L’Eros si fa romantico e ciò porterà molti di voi ad idealizzare una conquista o chi vi è accanto. Le stelle consigliano di restare con i piedi per terra, non proiettate le vostre aspettative sulla dolce metà, potreste andare incontro a delusioni oppure alimentare inutili battibecchi.

Lavoro: non addossatevi tutte le responsabilità o tutti i compiti in ufficio. Affidatevi ai vostri migliori collaboratori e se una collaborazione non risulta vantaggiosa sia per le vostre tasche che per l’attività in sé, chiudete senza troppi ripensamenti. Viaggi e spostamenti, come annuncia l’oroscopo, procurano alleanze molto vantaggiose. Siate chiari e decisi se in questi giorni dovete affrontare un colloquio. Chi è in procinto di prendere una decisione molto delicata dovrà farlo senza lasciarsi scoraggiare dai giudizi altrui. Affidatevi al vostro intuito. Il settore del denaro e dei beni materiali sta conoscendo un periodo molto fortunato. Le possibilità per incrementare il proprio volume d’affari, con l’anno che è alle porte, sono altissime. Continuate così!

Pesci

Amore: l’oroscopo annuncia un periodo florido, disteso, brioso per i rapporti affettivi. I single saranno investiti da colpi di fulmine folgoranti! Ci saranno innamoramenti improvvisi, farete incontri che vi coglieranno letteralmente alla sprovvista! Chi è uscito da una storia d’amore abbastanza complicata, non avrà voglia di approfondire un rapporto, di iniziare una relazione impegnativa. Nell’ambito di una nuova conoscenza, non fatevi condizionare dai pettegolezzi delle persone invidiose. Chi è stanco di una relazione che ormai non ha più nulla da offrire, deve analizzarne per bene i risvolti senza lasciarsi spaventare dalla paura dell’abbandono. Le coppie che hanno vissuto intere settimane a litigare troveranno finalmente, con la magia del Natale, un punto d’intesa. Le stelle annunciano convivenze oppure matrimoni alle porte per chi sta insieme da diversi anni.

Lavoro: chi studia o è impegnato in un percorso formativo, raccoglierà ottimi frutti. Tenacia, metodo e applicazione vi porteranno davvero lontano. Il vostro talento, presto, vi procurerà bellissime soddisfazioni e rinfoltirà il vostro portafogli, il che non guasta affatto. Per molti nativi, ci saranno occasioni da afferrare al volo, proposte inaspettate o altre in cui non si sperava più. L’oroscopo consiglia di prendere decisioni nette e di non temporeggiare troppo se si ha in mente di iniziare un nuovo progetto già nelle prime battute del 2018. Chi è in cerca di un impiego, deve continuare a proporsi con convinzione. Colloqui e trattative, per chi ha un’attività in proprio, andranno alla grande.

Commenti

comments