Dagli abiti agli accessori, dal design ai gioielli, al beauty ma soprattutto al cibo a cominciare da cesti di Natale da regalare, tutto quello che è biologico, ecologico, green è di gran moda quest’anno tra i pacchetti sotto l’albero. Già da tempo l’orientamento alla consapevolezza dell’impatto sull’ambiente delle nostre scelte di consumo punta decisamente verso il green ma ora che anche il mondo dell’industria e dell’artigianato, non fosse altro che per rispondere alla domanda crescente, invade grande e piccola distribuzione con un’offerta adeguata, ecco che la tendenza si afferma decisamente. E’ l’anno dei regali green.

Anche se non ci sono al momento cifre esatte sul giro di affari ‘ecologico’ per queste festività uno studio svolto dall’agenzia di comunicazione Klaus Davi per conto dell’azienda veneta ‘Accademia del Mobile’ che ha coinvolto 785 consumatori in tutta Italia fra i 20 e i 70 anni, stima che due regali su 10 saranno interamente green. Ad acquistarli saranno prevalentemente le donne (77%) con un picco nel centro nord. Le città in cui si acquisteranno regali eco compatibili saranno: Milano (33%) Bologna (28%) Padova (25%) Torino (22%) Roma (18%) Palermo (15%) Firenze (13%) Bari (9%) Reggio Calabria (7%).

Ma ecco i 20 regali green che saranno più di tendenza. In testa la ‘ecopelliccia’ che sia al posto del cappotto o a gilet lungo, è tra i doni più ambiti, di grande effetto e anche termica per le temperature invernali. Molto trendy anche gli occhiali con lenti organiche certificate e montatura in legno.

Per il beauty tanti prodotti vegan o comunque di cosmesi naturale non testata sugli animali, un vero e proprio boom quest’anno regalare una Vegan bag. Ci sono anche brand come Lush che hanno, per ragioni etico ambientali, abolito persino il packaging e proposto creme, gel e saponi in versione solida e naked consentendo così di eliminare i flaconi di plastica. Tra i regali più gettonati, gli orologi da polso in legno.

In questo Natale 2017 andranno forte i giocattoli in plastica (100%) biodegradabile che ormai non sono più una rarità per intenditori. Per chi ha budget medio alto e gusti raffinati ci sono le scicchissime coperte in lana merino extrafine, mentre per i naturalisti della prima ora con i cuscini con interno naturale che siano trucioli di cirmolo, miglio o noccioli di ciliegia, bio neanche a dirlo come quelli del Trentino Alto Adige, non si sbaglia. Molto apprezzato il Cesto bio, con prodotti a chilometro zero e biologici che svetta con il 22% delle preferenze nel campo alimentare. Boom poi delle agende in carta riciclata.

Molti amanti del ‘pollice verde’ acquisteranno il ‘Kit per orto con semi da piantare’ oppure ‘adotteranno’ a distanza un ulivo, un vigneto o un’arnia cliccando sulla piattaforma di digital farming Coltivatori di emozioni, una novità che consente di riavvicinarsi alla natura, partecipare alle attività agricole, seguire il ciclo biologico e gustare un prodotto sano e genuino ottenuto attraverso coltivazioni che non utilizzano prodotti chimici dannosi.

Nel settore dell’arredamento tra i regali green c’è la credenza realizzata utilizzando solo ed unicamente colla con emissioni nulle per l’assemblaggio dei componenti in legno, al posto di collanti dannosi per la salute nonché gli armadi con esclusivamente una tinteggiatura all’acqua privi di qualsiasi agenti inquinanti.

