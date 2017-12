“Immoe nos s’aspetamus chi is sindìgos de s’Europa siant cun nos, cun s’Itàlia, pro cantu pertocat su cumbidu a is istràngios”.

Ddu narat Antoni Satta, chi est a intre su diretivu de s’Anci e segretariu de s’Unione Popolare Cristina, a pustis is foeddus de Kurz, chi bolet furriare is règulas pro canto pertocat su cumbidu a is istràngios.

“M’aspetu ca cussu chi at naradu in custas dies su premier Kurz non at a èssere ascurtadu de nemos. Nemos de is primos tzitadinos in s’Europa depet sighire is paràulas de Kurz”

