“Ai compagni e alle compagne, ai democratici sardi, un annuncio tristissimo: è morto improvvisamente Francesco Cocco”. Lo annuncia Andrea Pubusa, sul sito di Democraziaoggi.it.

“Non so cosa dire, non trovo parole” commenta. “Con più calma ricorderemo la sua figura di intellettuale rigoroso, di uomo impegnato fin dalla giovinezza nel movimento per la democrazia e per l’eguaglianza. Una persona che, di fronte alla disgregazione del mondo della sinistra, con la sua compostezza e fermezza, ha costituito per tutti noi un punto di riferimento. E’ stato un maestro, ha aperto tante vie per la conoscenza di mondi estranei, come, per esempio. la storia del movimento democratico sardo, a partire dalla fine del ‘700. Uno studioso serio e profondo, quanto modesto, di Gramsci. Presente in tutte le battaglie culturali e politiche della sinistra sarda”.

“Per la sinistra democratica legata alla storia del Movimento operaio – conclude Pubusa – è una perdita incolmabile. Io non riesco ancora a capire cosa ho perduto”.

Commenti

comments