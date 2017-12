“Pro is festas de Paschixedda at a èssere mègius ca is sardos papent cosa fata in domo nostra”. Ddu at naradu s’assessore a s’Agricultura Luigi Caria.

“Depimus comporare fruta fata dae su traballu mannu de is sardos. Tenimus casu bonu meda, petza sana e aziendas meda chi tenent cosas mescamente sarda, comente s’angione Igp, e su porcu sardu”.

“Totu su cumpartu est in dificultade” at sighidu Caria. “Tocat a ddu su agiudare prima de totu nos sardos”.

