Incidente stradale questa sera in via Lungomare New York 11 settembre, a Cagliari. Un’Alfa Romeo, condotta da una 47enne di Pula, all’altezza dell’attraversamento pedonale fronte via Porcile non ha dato precedenza e ha investito due pedoni, marito e moglie, entrambi 53enni di Dolianova, che stavano attraversavano sulle strisce pedonali.

Entrambi i pedoni sono stati immediatamente soccorsi da un’ambulanza del 118 e trasportati con assegnato codice giallo all’ospedale Marino. Sospetta frattura al femore sinistro per la donna coinvolta nell’incidente.

Sul posto la polizia municipale per i rilievi di legge.

