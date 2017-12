“E’ un accordo importante perché si sblocca una situazione bloccata da tempo e si danno prospettive di richiamo, per la bellezza e per il turismo, per la nautica di diporto. Una buona notizia per la Sardegna e l’Italia”.

Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni prima della firma dell’Intesa con la Regione Sardegna per la bonifica e il rilancio dell’arcipelago della Maddalena.

“Tutto avviene in una settimana in cui si sono concluse importanti intese per l’Alcoa, ad esempio: noi scommettiamo contemporaneamente in quella che nel mondo è la vocazione della Sardegna, ovvero il turismo, e contemporaneamente sull’industria. Per un futuro che deve essere compatibile con l’ambiente, vale per l’alluminio ma anche per la chimica e l’energia. Il futuro deve parlare questa lingua, la lingua della bellezza e dare una prospettiva con l’innovazione tecnologica”, ha concluso il presidente del Consiglio.

“Una buona notizia per la Sardegna e una buona notizia per l’Italia”, ha aggiunto il presidente del Consiglio prima di procedere alla firma dell’Intesa con il governatore sardo. “E’ una giornata importante ed emozionante: era inaccettabile continuare con l’abbandono e l’incuria”, ha detto il presidente della regione Sardegna Francesco Pigliaru, sottolineando che “oggi si riprende la via del buon senso e con i fondi sbloccati e quelli che verranno aggiunti creeremo sviluppo, occupazione e benessere”.

