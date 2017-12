“Dalla quercia alla Palma. I 40 anni di Padre Padrone” arriva sugli schermi di Rai3. Il documentario di Sergio Naitza, emozionante ritorno al backstage di “Padre padrone” 40 anni dopo, sarà trasmesso sabato 30 dicembre alle 14:55. La programmazione televisiva di Rai Sardegna chiude il 2017 con il docufilm, girato nell’Isola tra la primavera e l’estate scorsa e prodotto dalla sede Rai per la Sardegna e da Karel. La fotografia è di Luca Melis, il montaggio di Davide Melis. Il regista é tornato sul set del film dei fratelli Taviani ispirato all’omonimo libro – fenomeno di Gavino Ledda e Palma d’oro al festival di Cannes per dar voce ai protagonisti di quell’esperienza memorabile.

“L’idea é quella di rivisitare un film che ha segnato un momento importante del cinema nazionale e internazionale e che per anni ha lasciato un riverbero di polemiche in Sardegna – sottolinea Sergio Naitza, sua anche la sceneggiatura – 40 anni sono un tempo sufficiente per rielaborare l’esperienza di chi ha lavorato in quel film rimettendo insieme in un unico coro i registi, ovvero i fratelli Taviani, lo scrittore Gavino Ledda, i protagonisti Omero Antonutti (il padre padrone) e Saverio Marconi (il Gavino Ledda adulto) e venti delle circa trenta comparse tra cui un giovanissimo Nanni Moretti a cui era stato affidato un piccolo ruolo”.

In coda al documentario, verrà proposto un estratto del programma Rai del 1978 “Padri e figli” che propone una doppia intervista ad Abramo Ledda e al figlio Gavino, girata dopo l’uscita del film.

Commenti

comments