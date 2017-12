In Sardigna s’Agentzia pro is intradas at a firmare finas a su 7 de ghennàrgiu 13 mìgia protzedimentos, francu 600 detzisione ca sunt importantes meda.

S’operatzione est istada lamada “Zero cartelle” e est mòvida su 23 de su mese de idas pro fàghere passare pasadas custas dies de festa. In sa classìfica de is provìntzias a su primu postu ddu at Casteddu cun 6314 comente protzedimentos, sighit Tàtari (4048, Nùgoro (1829) e Aristanis.

