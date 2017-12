“Dopo anni di immobilismo, silenzi e ‘scaricabarile’, il Governo trova le risorse per le bonifiche e il rilancio dell’ex Arsenale della Maddalena a legislatura terminata. Un vergognoso esempio di tempismo elettorale”. È quanto afferma il deputato del M5s, Andrea Vallascas, sull’intesa Stato-Regione che prevede lo stanziamento di risorse per le bonifiche, il risanamento ambientale e la rigenerazione urbana dell’ex Arsenale della Maddalena.

“In questi anni come Movimento 5 stelle – ricorda Vallascas – abbiamo sistematicamente denunciato la vergogna di uno Stato che ha letteralmente abbandonato al degrado un’opera faraonica costata ingenti risorse pubbliche. E come uniche risposte, ci siamo trovati di fronte un muro di silenzi e di scaricabarile da parte di un Governo che non ha mai manifestato la volontà di avviare il recupero e il rilancio dell’area. Adesso – attacca il deputato – alla vigilia dello scioglimento delle Camere e dopo che per anni le strutture sono state abbandonate all’incuria, non solo vengono individuate le risorse, ma si rischiano di fare, attribuendo alla Regione poteri commissariali, gli stessi errori fatti dalla gestione Bertolaso”.

