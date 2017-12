I vigili del fuoco di San Vito sono intervenuti, a causa del forte vento che sferza in tutta la Sardegna, a Villaputzu, per la caduta di un grosso albero in strada.

L’albero ha tranciato i cavi Enel e rotto delle recinzioni circostanti. Fortunatamente al momento della caduta non passavano né auto né pedoni.

I pompieri stanno ora operando per mettere in sicurezza l’area.

