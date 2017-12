Operazioni antidroga della Guardia di Finanza del comando Provinciale di Cagliari che nelle ultime ore,con l’impiego delle unita’ cinofile, hanno concluso undici distinti interventi in tutta la provincia.

In diversi quartieri della città, ritrovo abituale di persone dedite allo spaccio ed al consumo di stupefacenti, come ad esempio il quartiere della Marina, Piazza Matteotti, Piazza Giovanni XXIII, e lungo le principali arterie stradali, i finanzieri hanno sequestrato circa 54 grammi di stupefacente, fra hashish, marijuana cocaina e metanfetamina, segnalando alla Prefettura, per illecita detenzione, 9 giovani. Controlli anche a Iglesias e Selargius.

Sono stati invece denunciati a piede libero per spaccio, una giovane di Vallermosa (SU), trovata in possesso di circa 45 grammi e 435 semi di marijuana che aveva in parte addosso ed in parte rinvenuta a dopo la perquisizione domiciliare, ed un ventiquattrenne cagliaritano, sorpreso con un quantitativo di 13 grammi della stessa sostanza stupefacente. Controlli, sequestri e denunce anche a Iglesias e Selargius.

