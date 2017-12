E’ in netto miglioramento la situazione della viabilità nella statale 131 all’altezza di Campeda e sulla 389 Nuoro-Lanusei, dove nelle prime ore della mattina si sono registrati forti disagi a causa della neve.

A Campeda, dove erano stati bloccati i mezzi pesanti non muniti di dispositivi invernali come catene o gomme termiche, la circolazione è stata ripristinata anche per i mezzi pesanti. Per la statale 389, anche se la situazione è in via di miglioramento, permane l’obbligo di dispositivi invernali dal Km 20 al Km 30 all’altezza del passo Correboi. Le strade interne dei paesi di montagna sono innevate, così come tanti paesi della Barbagia e del Mandrolisai per cui la Polizia stradale raccomanda l’uso di gomme termiche o catene.

“Ci siamo svegliati con le strade imbiancate e un vento fortissimo e gelido che sferza tra le vie – ha scritto su Facebook la sindaca di Fonni Daniela Falconi – Le strade sono tutte praticabili con gomme termiche o catene ma è meglio essere prudenti. I mezzi comunali sono all’opera con gli spargisale ma la coltre in molti punti è davvero esigua e non consente l’utilizzo delle pale soprattutto nelle viuzze più strette”. Nevica anche a Macomer :”A causa della nevicata improvvisa il Coc è convocato con effetto immediato presso la sala operativa del comune – scrive il sindaco Antonio Succu nel social network – L’accesso all’ospedaletto è garantito ma è richiesta la massima prudenza. Mi sono assicurato che i malati che necessitano di trattamento dialitico siano pervenuti tutti al luogo di cura. Raccomando a tutte le persone che non hanno urgente necessità di evitare di uscire di casa”.

