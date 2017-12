Anna Muzychuk è una giovanissima 27enne ucraina che da anni dedica la sua vita agli scacchi che l’ha fatta diventare la campionessa mondiale, ma oggi non parleremo dello sport ma di una decisione presa dalla sportiva.

Infatti Anna ha rifiutato di gareggiare in Arabia Saudita: “Per non giocare secondo le regole altrui, non indossare un velo, non essere scortata in giro e non sentirmi una sottospecie umana”. Ha spiegato il suo gran rifiuto con un post su Facebook che sta facendo il giro del mondo, e con la solidarietà di sua sorella Mariya: anche lei scacchista, anche lei resterà a casa.

Anna detiene il titolo mondiale per due discipline , titoli che ha vinto un anno fa e ai quali sta rinunciando, rifiutandosi di partecipare al Rapid and Blitz Chess Campionship di Riad.

Fra i tanti interventi a suo sostegno, con decide di migliaia di messaggi in suo sostegno, anche quello di Saverio Tommasi che due ore fa ha pubblicato un post dal titolo chiaro: “Il coraggio di ribellarsi”



Commenti

comments