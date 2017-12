Spirano venti di crisi sull’amministrazione comunale di Nuoro guidata da Andrea Soddu, la cui maggioranza scricchiola. Questa mattina nella seduta del Consiglio che doveva approvare la variazione di bilancio – su cui è pesato il voto contrario dell’assessora al Bilancio Lina Denti, che si è dimessa qualche giorno fa – è mancato il numero legale. Quattro consiglieri sardisti, partito che esprime i due assessori Antonio Belloi e Giuliano Sanna, si sono assentati dalla seduta, a parere del sindaco “senza giustificato motivo”.

Il primo cittadino e la sua maggioranza si sono quindi riuniti, hanno stilato un comunicato e aggiornato la seduta domani. Il sindaco, che ha assunto ad interim la delega dell’assessora dimissionaria, fa un appello al “senso di responsabilità dei singoli consiglieri affinché si recuperi lo spirito di squadra in un periodo in cui occorre un impegno suppletivo da parte di tutti per portare avanti gli importanti progetti in favore della comunità”. Nel tardo pomeriggio è arrivata anche la posizione del Psd’Az, gruppo presieduto in Consiglio da Adriano Catte.

“La mancata partecipazione ai lavori del Consiglio è esclusivamente da ricondursi a un necessario approfondimento dei delicati argomenti all’ordine del giorno – scrivono i sardisti – Intendiamo ribadire che non è mai stato messo in discussione il sostegno leale al sindaco nè l’appartenenza del Psd’Az alla coalizione di maggioranza. Trovandoci già al giro di boa del mandato di legislatura, appare irrinunciabile un rilancio deciso dell’azione amministrativa, al fine di proseguire nella realizzazione di quei progetti ai quali il Psd’Az tanto ha contribuito con la serietà, la determinazione e quel senso di responsabilità che ci ha sempre contraddistinto”.

