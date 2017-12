Lo scrittore Enrico De Luca, conosciuto da tutti come Erri, sbarca in Sardegna. Venerdì 29 dicembre, a Isili, nella libreria “Nuova Godot” alle 18, incontrerà i lettori per un ‘aperitivo con l’autore’.

De Luca esordisce nel 1989, quando, all’età di 40 anni pubblica il suo primo libro ‘Non ora, non qui’ in cui rievoca gli anni dell’infanzia trascorsa nella sua Napoli. Da quel momento De Luca pubblica, sempre con successo, opere di narrativa che saranno tradotte in oltre 30 lingue.

Si tratta di uno scrittore da sempre fortemente impegnato dal punto di vista sociale. Molto prolifica anche la sua produzione giornalistica, con editoriali sulle principali testate italiane e articoli sulla montagna, di cui lo scrittore è particolare amante e conoscitore (e non ci riferiamo a semplici passeggiate: ha partecipato anche a una spedizione sull’Himalaya).

