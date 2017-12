Operatori reperibili, squadre di pronto intervento preparate per ogni necessità, numero di segnalazione guasti attivo la notte di Capodanno, call center a disposizione anche sabato 30 dicembre fino alle 13:30 e poi da martedì 2 gennaio. Operatività massima con uomini e mezzi nei territori: Abbanoa garantisce un servizio h24, 365 giorni l’anno, comprese le festività come il Capodanno.

Abbanoa ha da qualche tempo potenziato il servizio relativo alla segnalazione dei guasti, garantendo ai clienti una copertura di 24 ore. In ogni momento è quindi possibile contattare un operatore Abbanoa al numero verde 800 022 040, che da Cagliari riceve, gestisce le chiamate e inoltre le segnalazioni verso i distretti, garantendo una copertura di tutta la Sardegna. Il servizio non si ferma neanche nei giorni di festa.

L’assistenza ai clienti (numero verde 800 062 692) sarà garantita anche sabato mattina fino alle 13:30 per riprendere come di consueto martedì 2 gennaio. Il servizio mail resta sempre attivo. A disposizione, per consultare la propria posizione, anche lo Sportello Online, raggiungibile dal sito istituzionale del Gestore in qualsiasi momento e a qualsiasi ora (www.abbanoa.it).

