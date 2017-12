Dal prossimo primo gennaio la famiglia tipo registrerà un incremento del +5,3% per le forniture elettriche mentre per quelle gas del +5%. È quanto prevede l’aggiornamento delle condizioni economiche di riferimento per le famiglie e i piccoli consumatori nei servizi di tutela comunicate dall’Autorità per l’energia sottolineando che per l’elettricità è stato decisivo l’incremento dei prezzi all’ingrosso e dei costi per adeguatezza e sicurezza mentre per il gas arriva il previsto effetto invernale.

I rincari per le bollette di luce e gas comunicati dall’Autorità per l’energia comporteranno “nel dettaglio, per l’elettricità la spesa (al lordo delle tasse) per la famiglia-tipo nell’anno compreso tra il 1° aprile 2017 e il 31 marzo 2018 di circa 535 euro, con un aumento del +7,5% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (1° aprile 2016 – 31 marzo 2017) corrispondente ad un aumento di circa 37 euro l’anno. Nello stesso periodo la spesa della famiglia tipo per la bolletta del gas, specifica l’Authority nella sua nota di aggiornamento, sarà di circa 1.044 euro, con un rialzo del +2,1% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente, corrispondente ad un aumento di circa 22 euro l’anno.

“Si tratta di aumenti delle tariffe del tutto sproporzionati e che avranno un impatto elevatissimo sui nuclei familiari numerosi e sulle famiglie a reddito medio-basso – commenta il presidente del Codacons Carlo Rienzi – I rincari sono poi determinati da fattori speculativi che nulla hanno a che vedere con i costi reali di approvvigionamento”.

Secondo Prezzogiusto.com il 68 % delle famiglie è ancora intrappolato nei meccanismi di rincaro del mercato tutelato e fatica ad accettare e fidarsi del mercato libero. “A causa della scarsa informazione – si legge in un comunicato del comparatore online di prezzi – molte persone ancora non sanno di poter scegliere autonomamente il gestore su cui appoggiarsi e ignorano la moltitudine di offerte che i vari gestori immettono sul mercato per agevolare il cliente e per metterlo nelle condizioni di poter usufruire di sconti e agevolazioni”.

“Tanto per citare un esempio, Iren Mercato oltre che avere delle tariffe competitive e oneste, ha creato un Club esclusivo che permette a tutti i clienti di usufruire di una serie di privilegi, sconti e agevolazioni che tamponano le spese in bolletta. Così, se da un lato i clienti sono ancora obbligati a pagare una serie di tasse occulte e inammissibili a causa dei famigerati oneri di sistema per la dismissione delle centrali nucleari, per le agevolazioni alle imprese energivore, per i regimi tariffari speciali a favore delle ferrovie, per gli incentivi alle fonti rinnovabili, dall’altro, il mercato libero di Iren abbassa i costi a consumo e offre ai clienti l’opportunità di risparmiare sul carburante, sul divertimento con i figli, sui viaggi etc.”.

