Ocannu puru s’assòtziu natzionale Dopolavoro Ferroviario de Casteddu e sa Caritas ant aparitzadu su pràngiu de acabu de s’annu pro sa gente in dificultade in sa mensa de is ferrovias.

Sa manifestatzione est istada fata gràtzias a is ferrovieris, de sa politzia ferroviària, de sa gente chi traballat in su Monte Paschi di Siena, de Gemeas.

“Unu gràtzias mannu – si leghet in una nota – depet arribare a totu sa gente chi nos si agiudat ònnia annu comente ocannu puru”.

