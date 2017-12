Zona retrocessione troppo vicina. E il Cagliari prova a cercare a Bergamo, domani contro l’Atalanta (ore 15), i punti che diano morale e tranquillità. Anche perché il nuovo anno inizierà con tre partite non facili: Juventus e Milan in casa e Crotone in trasferta.

“Ma noi non dobbiamo guardare più in là della prossima partita – chiude subito il discorso il mister rossoblù Diego Lopez – Servono i punti, questa è la realtà. E noi siamo padroni del nostro destino: possiamo ottenerli con una grande prestazione”. Il Cagliari è reduce da due sconfitte consecutive. “Abbiamo giocato con due squadre di alta classifica. Ma con la Roma è stata una prestazione all’altezza – ha ricordato l’allenatore – certo, con la Fiorentina non è stata una buona partita. Il problema del gol? Con la Roma le statistiche dicono che abbiamo tirato una volta, ma è anche vero che siamo stati spesso vicino alla porta avversaria sbagliando l’ultimo passaggio”.

Parole che indicano quale potrebbe essere la strada da imboccare domani con i nerazzurri. “Dobbiamo avere coraggio – questa l’esortazione del tecnico – e dobbiamo sempre combattere cercando di migliorare dal nostro errori: così si conquista la salvezza”. Contro l’Atalanta Lopez potrà contare sul ritorno in mezzo al campo di Cigarini, uno che a Bergamo ha giocato 173 partite segnando dieci gol. “Un giocatore importante – ha commentato Lopez – molti lo stanno scoprendo ora, ma noi lo sapevamo già”. Accanto al regista ci saranno Barella e Ionita, mentre più larghi giocheranno Faragò e Padoin. In difesa sicuro il ritorno al centro di Ceppitelli. Davanti non ci sarà Joao Pedro, infortunato alla mano, ma soprattutto squalificato per quattro giornate. Il suo posto se lo contenderanno Sau e Farias. Davanti ci sarà Pavoletti, prolifico allievo del tecnico atalantino Gasperini ai tempi del Genoa.

