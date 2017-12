“Is traballos de sa ss198 ant a sighire finas a su 5 de ghennàrgiu”.

Dd’at naradu s’Anas. Is traballos pertocant i guard rail in su territòriu de Ussassa (dae su km 64,320 al su km 64,450).

Is veturas chi ant a passare ant a èssere compidados dae s’Anas, chi racumandat de dare cura cun sa guida, in prus de castiare su giassu internet www.stradeanas.it, opuru impreende s’app ‘Vai’ de iscarrigare in su App store e Play store.

