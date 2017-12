Incidente stradale questa sera a Pirri.

Una Dacia Duster, guidata da un uomo di 62 anni di Monserrato, in via F.lli Bandiera non ha rispettato lo stop all’incrocio con via Parteolla e ha urtato una Jeep, condotta da un ragazzo di 26 anni di Cagliari.

Nell’urto sono rimasti feriti i due passeggeri della Jeep, una donna di 33 anni di Cagliari ed il figlio di 9 anni, soccorsi da un’ambulanza del 118 e trasportati all’ospedale Marino con assegnato codice giallo.

La polizia municipale ha effettuato i rilievi di legge.

Commenti

comments