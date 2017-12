In vista del concertone della Banchina Millelire, con gli Ofenbach e Samuel protagonisti sul palco, l’organizzazione ha messo a punto tutte le misure necessarie per una festa in assoluta sicurezza. La prima disposizione è rivolta a tutti i titolari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e di bevande di via Garibaldi e della banchina, che dovranno contribuire al rispetto del divieto di consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro e in lattine.

La vendita e la somministrazione per asporto sarà consentita esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta. Da domenica 30 alle 20 e sino alla fine della manifestazione la parte di via Garibaldi che costeggia l’area portuale sarà chiusa al traffico. Il comandante della polizia locale, Guido Calzia, ha disposto l’istituzione di appositi blocchi stradali con l’ausilio di tutte le forze dell’ordine.

E sempre per ragioni di sicurezza sarà interdetta la circolazione anche sulla pista ciclabile. Non sarà transitabile, in particolare, il tratto compreso tra l’ingresso all’area portuale, di fronte a via Spano, sino alla Banchina Garibaldi. Durante l’evento, nell’area portuale saranno presenti tredici agenti della polizia locale, pattuglie in auto e motociclisti. Tutte le prescrizioni e i divieti andranno avanti sino alla mattina del primo giorno del prossimo anno.

