“Cagliari è un sistema territoriale, Olbia è un sistema territoriale, il Nord Ovest no: Alghero c’è, ma non c’è il resto”. È la provocazione fatta da Mario Bruno durante la conferenza di fine anno. Raccontando il 2017 attraverso immagini, impegni, progetti, opere, errori, il sindaco rivendica per la sua città un ruolo guida nello sviluppo del Nord Ovest. Bruno affida a un video il racconto di dodici mesi intensi, dal Giro d’Italia del centenario alla candidatura di Alghero come capitale italiana della Cultura 2018, mancata per un soffio, dall’inserimento nelle Città creative dell’Unesco, solo rinviato, al progetto di trasformare un sistema turistico-economico stagionale grazie a “Destinazione Alghero”, con cui l’accoglienza diventa un’industria e la vitalità del tessuto culturale, enogastronomico, artigianale, industriale, dell’innovazione attraggono flussi in ogni periodo dell’anno.

“Nicola Sanna è un amico, gli suggerirei più coraggio”, dice Bruno a proposito del sindaco di Sassari, ma poi lancia la sfida. “Nel nuovo assetto istituzionale, Alghero è una città media e avrebbe potuto mettersi a capo dei centri del suo hinterland – spiega il primo cittadino – strategicamente abbiamo ritenuto più sensato lavorare all’area metropolitana con Sassari, Porto Torres e gli altri, bisogna agire come un’unica città, con le proprie specificità ma insieme, e la costruzione della destinazione turistica deve essere il fulcro, noi siamo pronti a fare la nostra parte”. La prima battaglia è per i trasporti. Per Bruno “è una priorità assoluta e serve l’impegno di tutti, da Sogeaal alla Regione, dai privati all’opinione pubblica, serve un sistema aeroportuale sardo in cui ogni scalo abbia un suo ruolo”.

A consuntivo di un anno intenso, il sindaco di Alghero riconosce i suoi errori. “Quello di sindaco è il compito più bello, ma c’è un carico di responsabilità schiaccianti e all’inizio ho sbagliato atteggiamento col personale dell’amministrazione e con i cittadini – ammette – a volte vorresti realizzare tutto e subito, ma ci vuole pazienza”. Ci sono stati anche altri errori. “Inizialmente nei rapporti con la Regione sono stato sin troppo tenero, ho aspettato, mi sono fidato – aggiunge Bruno – e anche con le forze politiche – confessa – ho fatto diversi errori”. Ora, quindi, fa capire il primo cittadino, si riparte con uno spirito nuovo per il 2018.

