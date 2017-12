Famiglia, agriturismo e ristoranti: sono queste i modi preferiti dai sardi per archiviare il 2017 e salutare l’arrivo del 2018. Ma a prevalere ancora una volta sono i prodotti locali: 8 sardi su 10 li prevedono nell’ultimo menù del 2017. E’ quanto emerge dall’indagine condotta da Coldiretti Sardegna su un campione di oltre 200 persone di tutto il territorio regionale.

A conferma della sempre maggiore attenzione per i prodotti locali è la crescita delle presenze negli agriturismo di Campagna Amica. Un trend in salita ormai da cinque anni, dopo la crisi che portò i sardi a stare lontani persino dagli agriturismo a Capodanno pur di risparmiare qualche euro. L’agriturismo sarà scelto dal 13% dei sardi (con punte del 20% per le strutture del centro Sardegna) e sarà la meta ideale per chi vuole abbinare la tranquillità e l’aria di campagna ai sapori e profumi del cibo a km0 e delle ricette tradizionali. Molti agriturismo di Campagna Amica hanno chiuso le prenotazioni da una settimana a conferma di una scelta voluta e consapevole.

“I nostri clienti, anche a Capodanno sono moto attenti al menù e ai prodotti che porti in tavola – conferma Michelina Mulas, presidente della rete degli agriturismi Campagna Amica – Vanno alla ricerca della tradizione, vogliono conoscere le ricette ma anche l’origine dei prodotti che le compongono. Una tendenza che registriamo da anni e che ormai si sta consolidando”.

Il profilo del cliente è un quarantenne che conosce già la struttura oppure ci arriva grazie al passaparola. E’ di solito con la famiglia o la ragazza/o e preferisce strutture dove si può pernottare, mentre chi si ferma solo a cena lo fa con gli amici. Il 55% invece consumerà il cenone nelle case, proprie o di parenti e amici, il 22% andrà in ristorante, l’altro 10% va fuori dall’Isola o non festeggia. “La cultura del mangiar bene si conferma anche nei momenti di festa – dichiara il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu – Il km0, i prodotti di stagione sono la scelta che accomuna tutti. Una tendenza che favorisce gli agriturismo”.

Commenti

comments