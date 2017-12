Una vittoria sconsigliata ai deboli di cuore. Una vittoria di forza, di rabbia, di chi non molla mai. Una vittoria che l’Olbia ottiene solo all’ultimo minuto regolamentare, dopo aver dominato sul piano del gioco e del risultato per tutta la partita. I bianchi battono il Gavorrano per 4-3 grazie alle doppiette di Ragatzu (nel primo tempo) e Ogunseye nella ripresa in un match da continui rovesci e schiarite, tra capolavori e doccia gelate, l’ultima delle quali piovuta addosso ai minerari a seguito di un tuono esploso dal numero nove olbiese. Salito in cielo a raccogliere la saetta lanciata da Senesi, per spedirla nel sacco con una frustrata violenta che solletica la traversa prima di riempire la rete. Per far esplodere un Nespoli divertito ed euforico al termine di un match rimato in bilico sino all’ultimo e reso ancor più incerta dalle fortissime folate di vento.

Ad accendere la platea è stato allo scoccare del quarto d’ora Daniele Ragatzu, che con una magia si libera del marcatore spostando in avanti il suggerimento di Piredda. A seguire il chirurgico diagonale mancino dal limite dell’area. È l’1-0 che vendica il palo colpito al 10′ da Ogunseye, andato via in maniera prodigiosa alla difesa del Gavorrano, prima di stampare sul legno un destro sporco. Ed è anche l’1-0 che risponde all’occasione avuta dagli ospiti con Sbrega, sventata provvidenzialmente da Dametto sulla linea. La sfida è vibrante, ma è l’Olbia a dare l’impressione di poter far male in qualsiasi momento. Piredda manda alto di poco dal limite, Salvatori risponde con un colpo di testa che Aresti devia in corner. Poi Ragatzu si accende di nuovo e su perfetta palla filtrante di Piredda, eludendo la marcatura, incrocia con il destro firmando il 2-0 e il dodicesimo centro stagionale in campionato.

Nella ripresa i bianchi di Mereu giocano a favore di vento e lavorano per calare il tris. Ci provano da subito e Ragatzu va vicinissimo alla tripletta al 55′ quando addomestica una sponda di Ogunseye, punta l’avversario e calcia sul palo lontano colpendo il palo. Il secondo. L’Olbia appare in assoluto controllo, malgrado un Gavorrano mai domo cerchi, di riffa e di raffa, di rimettersi in carreggiata. E, al 59′, sorprendentemente riesce nell’intento. Il traversone dalla sinistra di è teso, Brega controlla in area e scarica una vincente sassata sotto il sette: 2-1. Il gol subito scuote immediatamente l’Olbia che dopo 3′ rimette i toscani a debita distanza con Ogunseye: il bomber si libera in area e di testa insacca il perfetto assist di Pennington servito dalla destra. Partita in ghiaccio? Neanche per sogno. Al 71′ il Gavorrano riparte con Remedi in contropiede, la palla arriva a Conti che calcia dal centro dell’area superando Aresti grazie alla determinante deviazione di Dametto. Sul 3-2 l’Olbia colleziona tre nitide occasioni con Ogunseye, ma a passare, clamorosamente, è di nuovo il Gavorrano con il neoentrato Mosti che fa 3-3 all’88′. È una doccia gelatissima, ma l’Olbia, nelle temperature freddissime, esplode ancora calore. Ogunseye decolla, incorna e fa vibrare il Nespoli di energia positiva: 4-3 al 90′ e un’esplosione di gioia.

I botti di fine anno per tre punti d’oro. L’Olbia va alla pausa da quinta in classifica a 30 punti. Per fare 31 e anche di più, se ne riparlerà direttamente il 21 gennaio. Per intanto godiamoci il successo e le ultime ore di un 2017 comunque formidabile.

TABELLINO

Olbia-Gavorrano 4-3 | 21ª giornata

OLBIA: Aresti, Pinna, Dametto, Iotti, Cotali, Pennington, Muroni, Piredda, Murgia (85’ Senesi), Ragatzu, Ogunseye. A disp.: Idrissi, Van der Want, Pisano, Manca, Leverbe, Vasco Oliveira, Feola, Vispo, Marongiu, Arras. All.: Bernardo Mereu

GAVORRANO: Salvataggio, Borghini, Salvadori, Bruni, Gemignani, Conti, Remedi, Vitiello, Malotti, Brega, Moscati [56’ Merini (81’ Mosti)]. A disp.: Mazzini, Ropolo, Tissone, Mugelli, Finazzi. All.: Giancarlo Favarin

ARBITRO: Federico Longo di Paola. Assistenti: Tiziana Trasciatti (Foligno) e Mirco Carpi Melchiorre (Orvieto)

MARCATORI: 15’ e 42’ Ragatzu, 59’ Brega (G), 62’ Ogunseye, 71’ Conti (G), 88’ Mosti (G), 90’ Ogunseye

AMMONITI: 28’ Aresti (O), 32’ Gemignani, 77’ Bruni, 86’ Borghini, 90′ Ogunseye, 90′ Leverbe

NOTE: Spettatori: 700 Recupero: 3’ st. Giornata fredda e ventosa.

