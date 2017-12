Mauro Giorico commenta con amarezza un ko difficile da digerire: “Abbiamo sbagliato un taglio e ci hanno punito. Abbiamo perso una gara che meritavamo di pareggiare”. Avversario forte, ma adeguatamente imbrigliato. “Il nostro portiere è stato praticamente inoperoso. Non riuscire a portare a casa un punto oggi fa davvero rabbia. Abbiamo impedito ad una squadra indubbiamente forte di esprimere il suo gioco. Non abbiamo mai corso pericoli”. Il gol di Vandeputte grida vendetta. “Subìto nel nostro momento migliore, quando loro non avevamo palesemente più la forza per attaccare con decisione”. Un boccone amaro prima della sosta: “La prestazione c’è stata. Tutti i giocatori hanno dato il massimo rispettando le consegne. Guardiamo avanti. Adesso è il momento di recuperare energie fisiche e mentali”. L’ultimo commento è tuttavia significativo: “Questa era una partita da 0 a 0“.

Andrea Sanna è concreto: “Gli errori in questo campionato si pagano. Lo abbiamo fatto e ci hanno castigato”. Nonostante una prova più che positiva: “Abbiamo concesso pochissimo creando anche qualcosa in avanti”. La Viterbese ha vinto. “Sono stati più bravi di noi a leggere le situazioni”. Cosa cambia nel cammino dell’Arzachena? “Nulla. Dobbiamo stare attenti a non commettere questi errori negli scontri diretti. Sarà in quelle circostanze che dovremo giocare al meglio le nostre carte per conquistare la salvezza”.

