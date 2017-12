Tutto pronto per il capodanno diffuso a Cagliari. Oltre è al divieto dell’utilizzo di botti o materiale pirotecnico di qualunque genere, Dalle 13.00 del 31 dicembre sino alle 12.00 del 1 gennaio sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati nel Largo Carlo Felice, in piazza Yenne, in via del Mercato Vecchio, via Baylle (tra via del Mercato Vecchio e via Dettori), in via Dettori, in via Angioy (tra via Crispi e via Mameli), via Mameli (tra via Maddalena e il Largo), via Malta (tra vico Malta e via Sassari). Lo stesso vale per la via Santa Croce e il Bastione di Santa Croce, per la piazza San Giacomo e per la via Roma lato Portici (nel tratto tra via dei Mille e il Largo).

A partire dalle 18.00 del 31 dicembre e sino alle 12 del 1° gennaio sarà poi vietato il transito nel Largo Carlo Felice, in piazza Yenne, in via Angioy (tra via Crispi e via Mameli), in via Mameli (tra via Maddalena e Largo), in via Sassari (tra piazza del Carmine e via Mameli), in via del Mercato Vecchio, in via Baylle (tra via del Mercato Vecchio e piazzetta Savoia), in piazzetta Savoia, in via Dettori e in via Malta (tra vico Malta e via Sassari). Divieto di transito negli stessi orari anche in via Santa Margherita (nel senso di marcia via San Giorgio-Piazza Yenne) e in via Santa Croce, con relativo divieto di accesso dal varco di via Porcell.

