Intzidente capitadu in sa ruga de Cornalias, a s’artària de sa ruga Val Venosta, in Casteddu.

Una fèmina de 47 annos, in s’interis de caminare a s’àtera parte de s’istradone est istada trogonada dae una moto Honda Cbr, cun un’òmine de Deximumannu de 37 annos. Is vìgiles de sa politzia munitzipale sunt galu faghende is iscumbatas pro cumprendere mègius comente est capitadu.

S’òmine cun sa moto non teniat sa patente pro pigare in s’stradone cussa moto e in prus fiat imbriagu: 1,15g/l, prus de su dòpiu de cussu chi si podet bufare. Is feridos sunt istados chistidos in ambulàntzia chi est mòvida cun còditze grogu a s’ospidale Marino.

