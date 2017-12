Le forze di polizia, la guardia di finanza e i militari dell’Arma dei carabinieri hanno intensificato questo pomeriggio i controlli in tutta Cagliari che hanno riguardato in particolare la lotta al contrasto del commercio abusivo di materiale esplodente e pirotecnico non conforme alle normative di sicurezza vigenti.

Il materiale sequestrato, “poiché – si legge in una nota congiunta – non sottoposto agli opportuni controlli e pertanto di evidente pericolosità, il tutto con il fine di tutelare l’incolumità dei cittadini in vista della notte di capodanno, a garanzia di un contesto urbano più sicuro, peraltro interessato a numerose iniziative di intrattenimento”.

