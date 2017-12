Forse sono stati i troppi auguri per il nuovo anno? fatto sta che WhatsApp ha riscontrato per un’ora grossi problemi al punto che e’ andata fuori uso intorno alle 19.30, proprio mentre in Italia si avvicinava il conto alla rovescia per il nuovo anno.

Su Twitter l’hashtag #WhatsAppdown è diventato in pochi minuti trend topic e migliaia di post su Facebook non parlavano d’altro.

Commenti

comments