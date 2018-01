Tragedia dopo i festeggiamenti di Capodanno a Flumini di Quartu (Ca) per una fatalità . Un uomo di 52 anni, di cui non sono state rese note le generalità, è morto carbonizzato nel corso della notte in una villetta del litorale in località Su Sciopadroxiu dove stava festeggiando l’arrivo del nuovo anno in compagnia di amici.

Dopo la cena e i festeggiamenti l’uomo si sarebbe addormentato di fronte ad un caminetto con indosso un plaid che avrebbe preso fuoco a contatto con le braci del cammino, uccidendolo, probabilmente a causa delle esalazioni tossiche, poi la stanza è stata avvolta dalle fiamme, carbnizzandolo.