Nulla fermerà i progetti ed i propositi dei segni di Fuoco: energici e dinamici vivranno giornate interessanti sia in campo amoroso che professionale! Le coppie potranno finalmente concretizzare il grande passo mentre i single potranno approfittare del buon cielo del nuovo anno per stringere amicizie interessanti oppure per fare conquiste mozzafiato! I segni di Terra, invece, dovranno mitigare la tendenza ad ipercriticare, polemizzare ed essere, nel contempo, meno possessivi se non vogliono far scappare a gambe levate i pretendenti interessati a conoscerli! Bene la sfera lavorativa: in arrivo, novità e chiamate attese da tempo. Passiamo ai segni d’Aria. Periodo disteso, tranquillo, armonioso, in cui, finalmente, ci si rilasserà in compagnia delle persone care. In ambito professionale si otterranno lodi, promozioni e riconoscimenti. E per finire, i segni d’Acqua: i fastidi, le noie che hanno ingrigito il cielo nei mesi addietro, cominciano a cedere il posto ad un periodo decisamente più calmo, esente da scossoni sia nella sfera privata che lavorativa. Le stelle consigliano di provare a sfogarsi con un amico sincero per poter affrontare al meglio le sfide della vita. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: si apre un periodo particolarmente importante per le coppie ben consolidate o per chi è appena uscito da una scottante delusione sentimentale. Chi è alla ricerca di una relazione stabile, chi ha voglia di innamorarsi oppure di riappacificarsi una volta per tutte con un ex, potrà contare sul buon cielo di gennaio per esaudire i propri desideri. I cuori solitari che hanno ancora le idee un po’ confuse, devono guardare dentro se stessi e cercare di sciogliere i propri nodi caratteriali prima di tuffarsi a capofitto in una nuova love story. Sintonia appagante con tutti i segni d’Aria e in particolare con l’Acquario, con il quale stringerete una relazione oppure una amicizia tutt’altro che banale e noiosa!

Lavoro: il lavoro procede alla grande ed è in grado di procurarvi bellissime soddisfazioni. Energici e frizzanti, vivrete una settimana ricca di novità improvvise e sorprese graditissime in campo professionale. Dopo giornate passate tra brindisi e festeggiamenti, il rientro in ufficio sarà meno “tragico” del previsto. Le stelle, però, vi vogliono più attenti e perspicaci. Nei momenti più difficili, potrete contare sull’appoggio di Venere che riaccende l’ambizione, la determinazione, utilissime ad affrontare con coraggio le sfide quotidiane. Gli incroci astrali, infine, suggeriscono di occuparsi in prima persona, senza delegare ad amici o parenti, questioni di ordine burocratico o legale per non sbagliare.

Toro

Amore: con il partner avete raggiunto un clima di sintonia e complicità che vi porterà ad azzardare diversi progetti, compreso un bebè. Chi ha da poco intrapreso una nuova relazione, deve cercare di mitigare il più possibile possessività e gelosia. Cercare, in altre parole, di concedere maggiore libertà di azione e movimento al partner frenando il più possibile le inutili polemiche. Litigi e discussioni, con il passare del tempo, potrebbero raffreddare il rapporto. Meglio tenerli a bada. I single dovranno guardarsi intorno ed essere meno distratti: presto incroceranno lo sguardo dell’anima gemella! Gli astri, infatti, annunciano graditissime sorprese per quanto riguarda la sfera dei sentimenti. Con un nativo della Vergine, potrete costruire una relazione serena e leale… pensateci su!

Lavoro: settimana dall’andamento positivo, durante la quale potrete pensare e già in parte, concretizzare idee e progetti a lungo termine da portare a compimento entro il nuovo anno. Ci sarà, però, da prestare particolare attenzione alle questioni legali o amministrative, che andranno vagliate con estrema prudenza. Chi è senza lavoro, potrà cimentarsi in attività mai sperimentate prima d’ora. Le stelle incitano a non cedere al pessimismo: Venere e Mercurio vi aiuteranno a districarvi in molte situazioni, ad avere successo nei colloqui. L’oroscopo, inoltre, svela che i giovani inizieranno ad avvertire un forte desiderio di autonomia che li porterà a prendere in considerazione viaggi e trasferimenti anche all’estero.

Gemelli

Amore: l’oroscopo annuncia una settimana intensa, particolarmente distesa dal punto di vista affettivo. Le coppie di vecchia data godranno di giornate serene, dove l’intesa, sia emozionale che intellettuale, sarà al top. La prima settimana di gennaio si profila tranquilla anche in ambito famigliare. Sarete in sintonia con amici e parenti e pronti ad instaurare nuove amicizie, ad approfondire una conoscenza. Chi ha vissuto un periodo di crisi, deve riflettere attentamente sui propri desideri e sulle proprie aspettative. Non abbiate paura di recidere i rami secchi, di chiudere una love story che non ha alcunché di emozionante da offrire. Un brillante conversatore vi conquisterà con i suoi bei discorsi e la sua creatività, guardate oltre, non lasciatevi abbindolare dall’apparenza!

Lavoro: cambiamenti in positivo e attesi da tempo, stravolgeranno la vostra routine lavorativa. Chi è in proprio, sentirà forte l’esigenza di svecchiare la propria attività, di aggiornarsi, di mettersi al passo con i tempi. Chi è alla ricerca del primo impiego, invece, deve pazientare ancora un altro po’. Giove ha in serbo bellissime sorprese per voi! Il pianeta della Fortuna vi aiuterà nelle scelte e nelle decisioni, anche in quelle apparentemente più complicate. I guadagni cominciano a farsi più sicuri e stabili. Inizia un buon periodo per chi desidera investire o effettuare acquisti di una certa rilevanza. Spendete con oculatezza. Solo così potrete mettervi in salvo da spese improvvise e non preventivate.

Cancro

Amore: il partner occupa un posto molto importante nei vostri pensieri e nelle vostre giornate. Sposi devoti e nel contempo, amanti passionali, non correte il rischio di annullarvi per il solo gusto di accontentarlo esponete alla dolce metà ciò che non vi va a genio. Tenendo tutto dentro, prima o poi, correte il rischio di “scoppiare”. Esternare dubbi e preoccupazioni, vi farà sentire più leggeri. Chi è single ed alla ricerca della persona amata, cercherà l’intesa più sul piano fisico che su quello intellettuale. Questo perché avvertirete forte il desiderio di svagarvi, di non fossilizzarvi su una recente delusione sentimentale. Marte vi dona una grandissima energia. Ciò vi porterà a spostarvi di più, a frequentare luoghi ed ambienti nuovi, come centri sportivi, locali. Ed è qui che farete incontri davvero speciali.

Lavoro: consapevoli di possedere una grande forza interiore, sfruttate volontà e coraggio per poter prendere decisioni importanti in ambito professionale e realizzare tutti i vostri sogni di carriera. Non lasciate che la paura di sbagliare prenda il sopravvento. Gli incroci astrali, inoltre, invitano a non strafare, per evitare di arrivare stanchi e stressati a lavoro e di correre il rischio di fare errori di distrazione. Nel contempo, però, sollecitano ad essere attivi ed energici, ad affrontare le situazioni, anche quelle più difficili, di petto, evitando, dunque, di eludere le sfide o di rimandarle in data da destinarsi. Chi collabora con un socio poco affidabile, non deve pensarci due volte a ricercare un chiarimento.

Leone

Amore: mostratevi più affettuosi e calorosi con la persona amata, fategli capire che la desiderate, che i vostri momenti di silenzio sono dovuti a problematiche che non riguardano la vostra relazione. Le stelle consigliano di dialogare il più possibile, di sfruttare gli ultimi giorni di festa per poter ricostruire quel clima di complicità perduta con la persona amata. I single dovranno prestare molta attenzione alle critiche di un collega: dietro le sue polemiche, potrebbe celarsi una sincera attrazione! L’oroscopo annuncia che, la prima settima dell’anno, si profila interessante anche sul fronte dei ritorni: un ex ricomparirà nei vostri pensieri e non solo.

Lavoro: chiudete le collaborazioni che non hanno dato i risultati sperati. Ci saranno opportunità interessanti che vi saranno offerte da persone a voi ben note e conosciute. Valutatele con attenzione. L’opposizione di Giove potrebbe accentuare stress e tensioni e farvi dire cose che non pensate assolutamente. Restate calmi. I guadagni non sono alti ma nel contempo, tendono a mantenersi stabili. Gli astri vi guidano, sostengono le vostre scelte e presto, vi faranno tagliare un traguardo dopo l’altro. Urano, infine, consiglia di affrontare le questioni finanziarie con grinta e coraggio e soprattutto con estro e creatività, che di certo non vi mancano! Sul finire della settimana, dopo aver recuperato alla grande le energie, riuscirete ad essere più determinati ed a mettere in atto strategie finalmente vincenti

Vergine

Amore: con la complicità di Venere e con il sostegno di Marte, i cuori solitari saranno finalmente molto fortunati in amore. E’ questo il momento giusto per incrociare l’anima gemella, innamorarsi, costruire una relazione stabile e serena e perché no, gettarsi alle spalle una cocente delusione. Tenerezza e passione, unite alla voglia di progettare, creeranno un’atmosfera calda e vivace nelle coppie ben collaudate. Mitigando la tendenza al perfezionismo, il partner riuscirà meglio ad entrare in contatto con voi ed a confidarvi i suoi turbamenti. La vita sociale si fa intensa, appagante. Fioccheranno tante occasioni per divertirsi, per ripristinare contatti interrotti.

Lavoro: Marte vi rende grintosi ed ancor più precisi ed analitici del solito. Ciò vi permetterà di analizzare una questione lavorativa cui tenete molto e di prendere decisioni risolutive, definitive. In ufficio, qualche piccolo contrattempo potrebbe rendervi particolarmente inquieti. E ciò soprattutto nei giorni cruciali della settimana. Con l’arrivo della Befana, però, tutto si sistemerà e capirete meglio come mettere in pratica ciò che desiderate. L’oroscopo annuncia che il buon cielo di gennaio aiuta chi intende cambiare lavoro o trovarne uno nuovo ove farsi apprezzare maggiormente per le proprie doti e competenze. Ciò, come è lecito supporre, non avverrà in tempi brevi, ma già entro questa settimana avvertirete forte uno “strano” cambiamento in voi.

Bilancia

Amore: le coppie datate vivranno momenti di incertezza a causa di questioni irrisolte riguardanti la famiglia che riaffioreranno a galla causando tensioni. Le relazioni zoppicanti andranno chiuse mentre quelle vere e profonde saranno salve. Dimostrate al partner che lo amate, che la fiamma della passione è ancora viva ed accesa. Le coppie appena sbocciate potranno mettere in conto qualche decisione importante, attenti a non sottovalutare le esigenze di chi avete accanto. L’oroscopo annuncia che dovrete bandire il più possibile la superficialità ed essere meno freddi ed impacciati nei legami. I single saranno molto disponibili per flirt non impegnativi e scapperanno via alla prima richiesta di un legame serio.

Lavoro: settimana positiva, ove converrà puntare alla concretezza per eccellere nel vostro campo. Fioccheranno esperienze molto stimolanti, tutte da vivere. Inoltre, farete conoscenze molto importanti nel campo degli affari e molti di voi, riusciranno finalmente a risolvere una questione legata alla professione nata alcuni mesi fa. Chi desidera raggiungere al più presto una solida sicurezza economica, invece, deve pazientare ancora un altro po’. Le vostre doti innate, tra cui la diplomazia e la creatività, vi consentiranno di farvi apprezzare e conoscere nei nuovi ambienti che frequenterete. Molti nativi potrebbero avvertire uno strano senso di impotenza, spaesamento, verso cambiamenti repentini che richiederanno continui adattamenti. Mercurio sostiene le vostre scelte con una buona dose di ottimismo, il che non guasta affatto!

Scorpione

Amore: in arrivo i primi cambiamenti importanti nella sfera amorosa che coinvolgeranno soprattutto i nativi alla ricerca della persona giusta. I legami provvisori si fanno stabili, la vita di coppia è pronta a regalare bellissime sorprese. E questo perché siete più presenti, meno sfuggenti del solito, più partecipi alla vita famigliare. Passione e dolcezza viaggeranno sullo stesso binario sorprendendo la dolce metà. Chi è single non dovrà correre troppo con il rischio di intrecciare relazioni con partner poco affidabili. Vi aspetta una settimana nel complesso felice, positiva anche se ci sarà ancora qualcosa da cambiare. Le coppie in crisi, invece, dovranno valutare attentamente se portare avanti oppure meno una storia che ormai non funziona più.

Lavoro: la sfera lavorativa provoca ancora qualche piccola tensione. Questo perché non vi sentite particolarmente riconosciuti o forse, non avete ancora capito bene come muovervi in un ambiente nuovo. Andate avanti, proseguite dritti per il vostro cammino e non perdetevi in un bicchier d’acqua! Chiedete consiglio ad una persona esperta, i suoi consigli vi saranno di grande aiuto. L’oroscopo annuncia che, già sul finire della settimana e lungo tutto il mese, dinamismo e determinazione vi porteranno molto lontano. E’ possibile ricevere proposte da persone appartenenti al passato. Valutatele con attenzione. Giove è pronto a regalarvi bellissime soddisfazioni, come la possibilità di ricoprire, al più presto, posizioni tanto sognate.

Sagittario

Amore: la vita di coppia procede alla grande. Avete finalmente risolto molti dei vostri problemi e godrete di una settimana tranquilla, positiva. Giove vi fa sentire più coinvolti, pronti a costruire qualcosa con il partner. I malintesi saranno solo un lontanissimo ricordo. Finalmente, nelle vostre giornate, regnerà l’armonia tanto agognata. I single instaureranno legami passionali, intensi. L’oroscopo annuncia che si può brindare, finalmente, ad un periodo roseo, fortunato, ove chi è appena uscito da una storia d’amore sofferta può finalmente incontrare una persona in grado di soddisfare le proprie esigenze ed aspettative verso il futuro. Il ritorno di un ex o di una persona conosciuta in estate, vi stravolgerà. L’intesa si fa magica ed appassionate con Toro e Cancro, con i quali potrete stringere relazioni sincere e stabili.

Lavoro: la mente è attenta ai dettagli ed ai particolari. E’ vigile, pronta a raccogliere le innumerevoli opportunità che si prospettano lungo il vostro cammino. L’oroscopo annuncia un periodo molto florido per le finanze e per chi intende portare avanti un progetto un po’ accantonato. In ufficio, tutti si lasceranno coinvolgere dal vostro entusiasmo… avrete tantissime idee da realizzare. Entrate extra o compensi inaspettati si riveleranno molto utili per le spese improvvise che vi ritroverete ad affrontare. Tutto ciò, però, potrebbe indurvi a dare fiducia a soci o collaboratori “sbagliati”. Tenete gli occhi bene aperti. Intraprendenti e creativi, vi cimenterete nelle più svariate attività e scoprirete doti che non credevate di possedere.

Capricorno

Amore: il partner vi chiede conferme che non siete ancora in grado di donargli. Venere vi è di grande aiuto: ispira voglia di tenerezza e di complicità e rende il dialogo più fluido. Programmate un viaggio, approfittate degli ultimi giorni di festa per ritrovare l’equilibrio perduto. Marte è pronto ad infiammare le vostre notti, a renderle passionali. Non pensate troppo al domani, cogliete l’attimo! I single, invece, si scontreranno con un amico o con un collega che presto, potrebbe rivelarsi un partner potenziale… tenete gli occhi bene aperti. Qualche nativo, invece, invaso dalla malinconia, diventerà molto dubbioso riguardo ad una relazione appena sbocciata. Ci sarà chi, invece, sarà tentato di ricontattare una ex fiamma. Affidatevi al vostro intuito ed al vostro senso pratico per sbloccare situazioni sentimentali apparentemente ostiche.

Lavoro: l’oroscopo annuncia l’inizio di un periodo molto interessante per quel che riguarda la sfera professionale. I guadagni tendono a farsi più stabili. Per chi lavora in proprio, invece, fioccheranno occasioni interessanti per fidelizzare nuovi clienti. Questa ventata di entusiasmo, però, potrebbe indurvi a commettere errori di valutazione. Attenzione agli investimenti poco chiari, che prevedono di muovere grosse somme di denaro. Gli incroci astrali invitano alla prudenza. Per fortuna, c’è Plutone ad appoggiare le vostre decisioni. A chi è in attesa di un contratto, verrà richiesto il massimo impegno e grande spirito di sacrificio. Per voi, non rappresenterà affatto un problema. Saturno vi aiuta a programmare il futuro, cosa volete di più?

Acquario

Amore: lunatici più del solito, per ottenere ciò che volete, state adottando un comportamento freddo e distaccato nei confronti della persona che amate, le stelle suggeriscono di risolvere contrasti e malintesi con il dialogo e di evitare atteggiamenti poco decifrabili. I cuori solitari, insolitamente malinconici, vivranno un inizio anno fatto di rimpianti e rimorsi, guardate avanti con fiducia! L’oroscopo, però, nonostante tutto, ha in serbo grandi sorprese per voi. Sono previsti incontri piccanti e innamoramenti che vi coglieranno alla sprovvista. Per fare colpo su chi vi piace, abbandonate i soliti schemi e puntate a qualcosa di originale. Creativi e imprevedibili quali siete, non vi risulterà difficile realizzare ciò che suggeriscono le stelle.

Lavoro: chi è in cerca di una occupazione, vivrà una settimana molto tesa. I nativi più pazienti continueranno a cercare ed a proporsi; gli altri, invece, saranno praticamente insofferenti. Tenete ben presente che molte opportunità professionali, soprattutto all’estero, richiederanno scelte ben ponderate per trasformarsi, magicamente, in concrete possibilità di crescita e di formazione. Le compravendite saranno gestite con successo grazie all’aiuto di persone fidate. L’oroscopo settimanale invita a tenere sotto controllo entrate ed uscite e in generale, la vostra situazione contabile. Urano stimola il cambiamento. Vi chiede di intensificare le occasioni di incontro, di ampliare i contatti sociali e le relazioni interpersonali, soprattutto quelle che possono apportare vantaggi sia alla vostra immagine che alla vostra professione.

Pesci

Amore: feeling, attrazione fisica e intellettuale e complicità sotto tutti i punti di vista, che tanto ricercate in amore, non tarderanno a bussare alla vostra porta! Non fatevi cogliere impreparati! Vi aspetta un periodo molto fortunato. I single potranno finalmente contare di innamorarsi oppure di ricevere quel tanto atteso invito ad uscire. Le coppie, invece, potranno progettare – complice anche la stabilità economica- qualcosa di importante con la persona amata. Troverete conforto e sostegno nella dolce metà che non vi abbandonerà un attimo! Chi è appena uscito da una delusione sentimentale, avvertirà ancora un peso sul cuore… è tempo di rinascere, di aprirsi a nuove promettenti conoscenze! Marte vi rende affascinanti e sensuali e grazie alla sua “protezione”, farete conquiste insperate e mozzafiato!

Lavoro: settimana interessante per la carriera, ove creatività e determinazione vi porteranno lontano. I successi terranno l’umore molto alto e ciò accrescerà la vostra voglia di fare, di investire. I guadagni tendono a normalizzarsi, dopo un periodo un po’ buio, ove avete affrontato diverse spese impreviste. Nell’ambiente di lavoro, mostratevi caparbi e tenaci. Non lasciatevi scoraggiare dalle critiche poco costruttive. Nettuno, infine, sprona ad osare un pochino di più. E’ questo pianeta che vi spinge, più degli altri, a trovare soluzioni alternative e validissime per risolvere problemi ed imprevisti. E inoltre, vi assicura che esistono le strade più svariate per raggiungete il medesimo traguardo.

