I carabinieri di Carbonia hanno arrestato stamani due giovani con precedenti per furto. Alle 7:15 i due hanno forzato la porta di una cartoleria di via Dalmazia, a Carbonia, ed hanno asportato alcuni pc portatili e diverso materiale di cancelleria. Le immediate ricerche e accertamenti sul luogo del reato hanno permesso di rintracciare i presunti autori, individuati sia grazie alla visione delle telecamere installate nei pressi del negozio, sia seguendo le tracce di sangue lasciate dagli stessi che hanno condotto i Carabinieri fino alla porta di casa di uno dei due, che è stata perquisita.

In casa del ladro sono stati ritrovati i pc portatili e i documenti di un’auto che hanno derubato sempre alle prime ore della mattinata. I Militari stanno proseguendo con le operazioni di perquisizione e le indagini sono ancora in corso, al fine di verificare se i due malviventi siano autori anche di altri tentati furti avvenuti nella notte odierna, che permettano di rinvenire ulteriore refurtiva.

