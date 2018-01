Si chiamava Gianluca Lixi il 51enne morto carbonizzato in un tragico incidente a Capodanno. L’uomo si trovava in un’abitazione a Flumini di Quartu Sant’Elena nell’hinterland di Cagliari, assieme con altre tre persone, con cui aveva passato la notte di festeggiamenti per salutare il nuovo anno.

Una volta avvisati i familiari dell’uomo, la Procura ha disposto che venga eseguita l’autopsia sul cadavere per accertare se il 51enne sia stato ucciso dalle esalazioni provocate dal fumo sprigionato dalla coperta e dal divano che avevano preso fuoco, oppure sia morto carbonizzato.

L’esame autoptico sarà eseguito al Policlinico di Monserrato dal dottor Roberto Demontis, intervenuto anche questa mattina a Flumini.

