Il maltempo non accenna lasciare la Sardegna: da oggi e fino alla mezzanotte di mercoledì, infatti, sull’isola sono previsti venti di burrasca e mareggiate. La protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta per condizioni meteo avverse a partire sino alla mezzanotte del 3 gennaio.

Al momento non si registrano disagi nei porti e negli aeroporti. Per i tecnici della Pc regionale, sono previsti “venti di ponente o di maestrale fino a burrasca sulle coste settentrionali e occidentali dell’isola. Saranno possibili mareggiate sulle coste esposte e la ventilazione subirà una attenuazione dal pomeriggio di martedì 2, a partire dai settori occidentali della Sardegna, con l’eccezione delle coste settentrionali della Gallura”. Secondo le previsioni fornite dall’ufficio meteo dell’Aeronautica Militare di Decimomannu nei prossimi due giorni si registrerà una spiccata variabilità che porterà piogge e temporali già in serata. La situazione migliorerà nella giornata di domani, anche se ancora qualche fenomeno si potrà registrare durante la notte sui settori occidentali dell’isola.

I venti, confermano gli esperti, saranno da maestrale con una velocità media di 60 chilometri orari con picchi fino a 80 chilometri orari e porteranno mareggiate nelle coste occidentali e settentrionali. Il 3 mattina il vento tenderà ad attenuarsi, ruotando giovedì da libeccio con l’arrivo anche di un lieve innalzamento delle temperature.

