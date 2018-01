In un lungo post su Facebook Claudio Baglioni annuncia le novità e gli impegni che lo attendono nel 2018. A cominciare dal fatto che festeggerà 50 anni di questo mestiere “che mi ha dato la vita e che al centro della mia vita è rimasto finora”. Il cantante cita anche il suo impegno per Sanremo: “Tra un po’ più di un mese finirò il mio lavoro iniziato di corsa ad ottobre di architettare un Festival con le parole e la musica che siano il centro intorno al quale orbitare”. Ma soprattutto annuncia per la fine dell’estate “un album riempito di nuove canzoni con i suoni e i silenzi dell’emozione che s’incontrano al centro del cuore”. E poi “in autunno un giro di grandi concerti con la scena e il palco nel centro delle arene coperte e in mezzo a quanti vorranno venire per percorrere insieme cinquant’anni di storie”. “Per dare un senso e un valore – sottolinea – al balletto delle memorie di quello che è stato e di quello che ancora sarà”.

