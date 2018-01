Ha colpito con tre coltellate il compagno, al termine di una lite, ferendolo per fortuna in maniera non grave.

Una donna di Ozieri, Giovanna Sanna, di 30 anni, è stata arrestata all’alba dai carabinieri della Compagnia con l’accusa di tentato omicidio e, su disposizione del sostituto procuratore del tribunale di Sassari, Elisa Angioni, si trova ora rinchiusa nel carcere di Bancali. L’episodio si è verificato poco dopo le 4 in un appartamento di via Giusti, dove Giovanna Sanna convive con Marcello Cuguttu, 33 anni, anche lui di Ozieri. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, guidati dal maggiore Umberto Rivetti, i due, pare in forte stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcool e droga, hanno litigato per motivi di gelosia.

Durante l’accesa discussione è spuntato un coltello da cucina e l’uomo è stato colpito per tre volte: una coltellata lo ha raggiunto a un braccio e due tra il torace e la spalla. Cuguttu, ferito e sanguinante, è riuscito a scappare da casa e a raggiungere la caserma dei carabinieri dove ha denunciato l’aggressione. Mentre l’uomo veniva affidato alle cure dei medici del 118 e accompagnato all’ospedale, i militari hanno raggiunto l’appartamento della coppia e arrestato la donna.

Anche per lei sono state necessarie le cure dei medici, visto che aveva delle leggere escoriazioni su collo e braccia. Giovanna Sanna ha riferito ai carabinieri di essere stata aggredita dal compagno con un coltello, di essere riuscita a disarmarlo e di averlo colpito per difesa. I militari stanno ora verificando con attenzione le versioni dei fatti. Marcello Cugutto è ricoverato all’ospedale di Ozieri, le sue condizioni non sono preoccupanti.

Commenti

comments