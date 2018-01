E’ di qualche settimana l’annuncio del nuovo album dei Machine Head, in uscita il prossimo 26 Gennaio su Nuclear Blast a quattro anni di distanza da “Bloodstone & Diamonds”.

Il titolo del disco sarà “Catharsis” e, successivamente, la band partirà per un tour europeo che prevede ben tre date in Italia dove migliaia di fan sono pronti ad aspettarle.

Il “Catharsis World Tour 2018″ sarà in Italia ad aprile dall’11 al 13 per tre date:

11.04.2018 a Bologna nel locale Zona Roveri

12.04.2018 a Roma presso l’ Orion

13.04.2018 a Trezzo Sull’Adda a l Live Club

