Un’altra cagnolina è scappata a causa dei botti in zona San Michele a Cagliari. Gli ultimi avvistamenti risale al pomeriggio di domenica 31 dicembre intorno alle 16.30 nella zona di via Monfalcone e nella mattinata di martedì 2 gennaio in Piazza Yenne.

Un particolare è che è nata senza coda, si chiama Minu e possiede il microchip. Chi l’avesse vista o l’avesse presa é pregato di contattare Isabella Congiu su Facebook o chiamare a Sonia 3891485306.

