Sono oltre 100 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco e dalla polizia municipale nel cagliaritano per i danni, fortunatamente lievi, causati dal maestrale.

Più di 50 le chiamate arrivate nel corso della giornata al centralino dei pompieri per pali, cornicioni, pannelli solari e semafori pericolanti o caduti. Sessanta le telefonate solo in città ricevute dal centralino della polizia municipale.

I vigili sono anche intervenuti per i cassonetti spostati dal vento e finiti sulla sede stradale, per danni causati dai rami sulle auto o per vasi volati dai terrazzini delle abitazioni e finite in strada, in un caso un passante è stato anche sfiorato.

Commenti

comments