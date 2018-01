“La Finanziaria 2018 che sarà varata martedì 9 gennaio prevede accantonamenti per 680 milioni di euro, 165 in meno rispetto a quanto previsto dalla finanziaria nazionale”.

Ecco perché, secondo il consigliere di Fratelli d’Italia, Paolo Truzzu, “c’è il rischio che la manovra in corso d’approvazione sia impugnata dal governo come era accaduto con il disavanzo tecnico della manovra 2016”. Insomma, ha detto l’esponente dell’opposizione durante la conferenza stampa d’inizio anno, “stiamo facendo un bilancio con seri dubbi di legittimità”.

Sempre in merito alla manovra, Truzzu ha spiegato che dei 127 milioni del piano LavoRas contenuto in un maxi emendamento della maggioranza, “ben 102 erano a disposizione della Regione già all’inizio della legislatura, ma la Giunta non è stata in grado di spenderli”.

