Sciarpe appese agli alberi, in piazza Matteotti o nel parco Fausto Noce a Olbia, per combattere il grande freddo di questi giorni: sono a disposizione di chi vuole proteggersi dal gelo e magari non ha i mezzi per comprarsi qualcosa per ripararsi.

È l’iniziativa è dei Guardian Angels, l’associazione che con i suoi volontari gira la città e spesso dà una mano nelle situazioni di emergenza. “L’iniziativa – spiega il presidente nazionale Salvatore Giglio – è nata negli Usa ed è stata importata in Italia per la prima volta a Bologna. Ora è a Olbia: la replicheremo il 13 anche a Sassari”.

L’associazione non è nuova a iniziative del genere: in molti bar c’è già il caffè in sospeso offerto dai Guardian Angels. Ora le sciarpe per venire incontro a chi sta in strada e ha bisogno non solo di proteggersi, ma anche di un sorriso e di un pensiero gentile.

Commenti

comments