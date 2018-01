Trasporto speciale con un velivolo dell’Aeronautica militare da Alghero a Genova per un neonato in imminente pericolo di vita.

Il C130J della 46/a Brigata Aerea è decollato da Pisa alle 13 ed è giunto dopo circa un’ora di volo in Sardegna. Qui un’ambulanza con una equipe medica al seguito era pronta sulla pista per trasportare il piccolo paziente all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Completate le operazioni di imbarco, il velivolo militare è decollato nuovamente alla volta del capoluogo ligure, dove l’ambulanza e il neonato hanno continuato la loro corsa verso l’istituto Gaslini.

Nel corso dell’anno appena concluso sono state oltre 450 le ore di volo effettuate per prestare soccorso a più di 200 persone in difficoltà o in imminente pericolo di vita.

