“La verità non è quella di Cucca né quella del sindaco di Giave. E’ dannoso alimentare false illusioni perché il tema della zona franca è sacrosanto, vitale e non può essere trattato con superficialità, soprattutto da coloro che hanno dimostrato di avere a cuore questa battaglia”.

Così Ugo Cappellacci, coordinatore regionale di Forza Italia interviene sulla decisione della sindaca di Giave di dichiarare il territorio comunale zona franca. Secondo l’esponente di Fi, il rischio è quello “di offrire degli ‘assist’ ai nemici giurati della zona franca, come il Partito democratico. Il fatto che la zona franca non ci sia ancora e che sia un obiettivo da raggiungere – evidenzia replicando al segretario regionale Pd – non significa che non sia realizzabile. I presupposti giuridici e le condizioni economiche ci sono tutti ma, come già chiarito anche dall’Unione Europea, occorre il pronunciamento dello Stato nazionale, finora negato dal Governo.

Il ‘non si può’ di Cucca – prosegue il forzista – in realtà è un ‘non si vuole’, dovuto all’idolatria per le tasse del centrosinistra. A conferma di ciò, ricordiamo che appena insediata la Giunta Pigliaru ha subito aumentato l’Irap, che noi avevamo ridotto del 70%”. Forza Italia non è d’accordo con il sindaco di Giave, “ma allo stesso tempo è intollerabile che il Pd approfitti di questa azione per negare la possibilità di raggiungere un obiettivo che appartiene a tutti i sardi. Il cammino non è finito è c’è ancora il ‘muro’ dello Stato centrale tra la Sardegna e il traguardo”.

