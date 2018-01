Sono tre su cinque i parlamentari uscenti del Movimento 5 stelle che si ricandideranno in Sardegna per le politiche del 4 marzo. Si tratta dei deputati Emanuela Corda e Andrea Vallascas e del senatore Roberto Cotti.

I tre hanno presentato l’autocandidatura per le parlamentarie che potrebbero tenersi il 15 gennaio. Non si ripresentano, invece, la senatrice Manuela Serra, e il deputato Nicola Bianchi. Quest’ultimo, infatti, è al secondo mandato, avendo già fatto il primo da consigliere comunale a Sennori (Sassari). E per regolamento, nel M5s non si possono superare i dieci anni di attività politica nelle istituzioni.

Ancora non emergono indiscrezioni rispetto agli altri nomi che potrebbero concorrere alle parlamentarie. Condizionale d’obbligo perché sarà lo staff garante del movimento a verificare se i candidati che avevano tempo fino a oggi per presentarsi, hanno tutti i requisiti per competere. Quel che è certo, come conferma all’ANSA il referente regionale per le parlamentarie e la campagna elettorale 2018, il sindaco di Assemini Mario Puddu, “in Sardegna si sono proposti in numerosi, tanto che il termine per autocandidarsi nella piattaforma Rousseau è stato prorogato di cinque ore”.

