Il 10 gennaio alle ore 11 nel foyer del Teatro Massimo, a Cagliari si terrà la presentazione della seconda edizione del Premio Centottanta.

Organizzato dall’Associazione culturale Moviementu – Rete Cinema Sardegna – il concorso a premi è riservato a film-maker esordienti del territorio sardo e ha come obiettivo quello di valorizzare, promuovere e sostenere i giovani registi dell’Isola che sognano di lavorare nel mondo del cinema.

Il nome della manifestazione, Centottanta, deriva dalla lunghezza massima dei progetti ammessi al concorso: i corti dunque non dovranno superare la lunghezza dei cento ottanta secondi, ossia tre minuti. In palio due premi in denaro da mille euro ciascuno (Premio Moviementu e Premio Cineteca Sarda); un workshop dedicato offerto della Cineteca Sarda; una residenza artistica al Teatro Massimo offerta da Sardegna Teatro; la partecipazione alla Summer school di Filmidee al Camping Golfo dell’Asinara.

La partecipazione al concorso è gratuita, i termini delle domande sono fissati al 15 aprile 2018.

Alla conferenza stampa saranno presenti il regista Enrico Pau del direttivo Moviementu, l’attrice Emilia Agnesa componente della giuria, e il vincitore della passata edizione del Premio, Maurizio Loi.

