Ancora disagi, soprattutto nel Nord Sardegna, legati al maltempo. le forti raffiche di maestrale hanno messo in difficoltà due diportisti al largo delle coste della Corsica, scaraventato in strada l’intelaiatura di un tir alle porte del capoluogo gallurese, mentre si registrano ritardi e ditorottamenti per i traghetti provenienti dalla Penisola.

La coppia romana di diportisti ha affrontato il mare nonostante le condizioni meteo proibitive ed è stata recuperata ieri notte, intorno alle 3, dagli uomini della capitaneria di porto di La Maddalena a circa 20 miglia nautiche ad est della Corsica. I due, partiti ieri pomeriggio assieme a un cane dal porto di Sari-Solenzara, nel sud della Corsica, avevano intenzione di raggiungere l’isola d’Elba a bordo di una barca a vela di 10 metri senza tener conto dell’allerta diramata dalla protezione civile e dai bollettini meteo ufficiali. Il forte vento e le onde alte hanno subito messo in difficoltà i diportisti che hanno così chiesto soccorso.

Verso le 19 la sala operativa della capitaneria di porto di Livorno ha accolto l’sos. Andato a vuoto il tentativo di recupero da parte della nave cisterna liberiana “Central Park”, che si trovava sulla stessa rotta, la centrale operativa del Comando generale di Roma ha inviato la motovedetta d’altura CP 306 della guardia costiera di La Maddalena che è riuscita, non senza difficoltà, a trarre in salvo i naufraghi e il loro cane intorno alle 3 di notte. Per evitare situazioni analoghe di pericolo, la capitaneria raccomanda l’uso del buon senso e il rispetto delle più basilari norme che disciplinano la sicurezza della navigazione, soprattutto in caso di avverse condizioni meteo come quelle che stanno imperversando nel Nord Sardegna in queste ore.

